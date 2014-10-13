Домбровський призначений позаштатним радником президента
17:12, 13 жовтня 2014Політика
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Президент Петро Порошенко призначив Олександра Домбровського своїм радником (за згодою, поза штатом).
Домбровський призначений радником президента / фото vinnitsaok.com.ua
Про це йде мова у відповідному указі №781/2014, розміщеному на сайті президента.
"Призначити Домбровського Олександра Георгійовича радником президента України (за згодою, поза штатом)", - йдеться в указі.
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