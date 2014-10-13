Домбровський призначений позаштатним радником президента

Президент Петро Порошенко призначив Олександра Домбровського своїм радником (за згодою, поза штатом).

Про це йде мова у відповідному указі №781/2014, розміщеному на сайті президента. "Призначити Домбровського Олександра Георгійовича радником президента України (за згодою, поза штатом)", - йдеться в указі.

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