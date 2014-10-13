Новий голова Донецької ОДА закликає підключити опалення на окупованій території

Про це він сказав на нараді, проведеній в понеділок главою ОДА з керівниками міст і районів регіону в Краматорську.

"Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб узимку люди одержували тепло й на цих територіях. Там де це необхідно, потрібно домовлятися із представниками "ДНР", щоб комунальники могли виконувати необхідні роботи", - цитує Кіхтенка "Українська правда".

"У кожному разі ті люди, які проживають сьогодні там, повинні відчути, що вони наші громадяни, і ми про них опікуємося",- сказав Кіхтенко.

Голова облдержадміністрації також підкреслив, що сподівається на героїчні зусилля від представників міст і районів у питаннях належної підготовки регіону до роботи в зимовий період.

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При цьому Кіхтенко підкреслив, що Донбас уже сьогодні показав, що може працювати в найскладніших умовах.