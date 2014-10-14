Рада затвердила Полторака на посаду міністра оборони

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову, подану президентом України, проголосували 245 народних депутатів.

Читайте такожПорошенко запропонував на посаду міністра оборони командувача Нацгвардії ПолторакаКрім того, ВР підтримала постанову про звільнення Валерія Гелетея з посади міністра оборони.

За це рішення проголосували 293 народних депутата.

Виступаючи у парламенті, президент України Петро Порошенко подякував Гелетею за вірну службу Україні. Він також зазначив, що Полторак має високий авторитет, вагомий бойовий досвід та стратегічне бачення.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня ц. р. президент Петро Порошенко заявив, що підписав рапорт Гелетея про відставку з посади міністра оборони.

Полторак - командувач Нацгвардії, колишній командувач Внутрішніх військ МВС України, кандидат педагогічних наук, доцент.

15 квітня 2014 року Верховна Рада призначила Полторака на командувачем Національної гвардії України.