Меркель обговорить з Путіним питання постачання газу в Україну і Мінські угоди
Канцлер ФРН и президент РФ проведуть зустріч у Мілані, під час саміту «Азія-Європа».
Канцлер ФРН Ангела Меркель планує обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним в Мілані під час саміту «Азія-Європа» на цьому тижні ряд питань, пов'язаних з Україною, повідомляє ТАСС.
"Є плани провести переговори з російським президентом. На порядку денному буде цілий ряд питань, пов'язаних з Україною, таких як постачання газу, а також дотримання Мінських домовленостей", - сказала Меркель.
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Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що під час саміту в Мілані заплановані зустрічі Путіна з Меркель, а також з президентом Італії Джорджо Наполітано, головою Ради міністрів Італії Маттео Ренці, федеральним канцлером Австрії Вернером Файманом.