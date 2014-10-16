Україна надсилала запити про військову допомогу ще з квітня - Дещиця

Про це заявив колишній виконуючий обов’язки міністра закордонних справ, новопризначений посол України в Польщі Андрій Дещиця в прямому ефірі Громадського.

"Це були запити з переліком техніки та обладнання на кілька сторінок. Нас питали - це вам справді все потрібно? І коли задавали конкретні питання, ми не могли дати відповіді", - наголосив Дещиця.

"Наші партнери відповідали нам, що потрібно реально оцінити ситуацію, наші потреби, надсилали експертів з цією метою. Цей процес постійно йде", - додав він.

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На думку колишнього глави МЗС, питання надання військово-технічої допомоги повинне обговорюватися не публічно, а на рівні переговорів експертів та керівників відповідних відомств.

"Нам потрібно, щоб військові експерти, а не політики сіли за стіл переговорів і визначили, що потрібно Україні, і що може надати кожна країна", - відзначив Дещиця.