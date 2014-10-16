У Луганській області пошкоджена передостання лінія електропередачі

В районі села Бахмутівка Луганській області через активні бойові дії перебита передостання лінія електропередачі ПЛ-220 Ювілейна, якою електроенергія постачалася з ДТЕК Луганської ТЕС, говориться в повідомленні прес-служби компанії ДТЕК.

"Через пошкодження лінії о19:30 аварійним захистом відключилися два енергоблоки Луганської ТЕС, один залишався в роботі. Другий блок завдяки оперативним діям енергетиків ДТЕК вдалося включити. Зараз в роботі два блоки, які по одній останнійлінії забезпечують електроенергією 1 млн жителів Луганщини", - йдеться в повідомленні.

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У ДТЕК також відзначають, що якщо за ніч пошкоджену лінію електропередачі не вдасться відновити, то всі споживачі будуть отримувати електроенергію за графіком - по кілька годин на день.