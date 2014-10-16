Меркель відмінила зустріч з Путним через його запізнення

Путін із запізненням прибув до Мілану після поїздки до Белграду..

Зустріч Путіна і Меркель була запланована після спілкування українського лідера Петра Порошенка та німецького канцлера.

Нині невідомо, чи відбудеться зустріч Путіна і Меркель пізніше сьогодні, адже пізно ввечері запланована офіційна вечеря учасників дипломатичної зустрічі у Мілані.

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Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков сподівається, що до кінця дня вдасться узгодити час зустрічі лідерів двох країн.

Ймовірно, що німецький канцлер зустрінеться із Путіним під час сніданку, у п'ятницю, 17 жовтня.

За матеріалами DW.DE, ТАСС