Меркель відмінила зустріч з Путним через його запізнення
22:45, 16 жовтня 2014Політика
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Німецький канцлер Ангела Меркель у Мілані на саміті відмінила зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.
REUTERS
Путін із запізненням прибув до Мілану після поїздки до Белграду..
Зустріч Путіна і Меркель була запланована після спілкування українського лідера Петра Порошенка та німецького канцлера.
Нині невідомо, чи відбудеться зустріч Путіна і Меркель пізніше сьогодні, адже пізно ввечері запланована офіційна вечеря учасників дипломатичної зустрічі у Мілані.
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Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков сподівається, що до кінця дня вдасться узгодити час зустрічі лідерів двох країн.
Ймовірно, що німецький канцлер зустрінеться із Путіним під час сніданку, у п'ятницю, 17 жовтня.
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