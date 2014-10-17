На Дніпропетровщині затримали терориста «ДНР», який планував підірвати військовий склад
На Дніпропетровщині правоохоронці затримали бойовика терористичної організації «Донецька народна республіка», який планував підірвати склад паливно-мастильних матеріалів аеромобільної бригади Збройних Сил України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
«Житель Марганця, 1984 року народження, отримав від керівництва «ДНР» наказ на проведення терористичного акту на території Дніпропетровської області, а саме підриву складу паливно-мастильних матеріалів аеромобільної бригади Збройних Сил України. Для виконання завдання він отримав вибухову речовину – пластид, яку переправив із Донецька до Дніпропетровська та незаконно зберігав її за місцем проживання», - йдеться у повідомленні прокуратури.
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Чоловіка затримали працівники УСБУ. У ході обшуку в його помешканні вилучено 20 кг пластиду та пістолет «Макарова» з набоями. Також у нього вилучено посвідчення співробітника «генеральної прокуратури «ДНР».
Прокуратура Дніпропетровської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим відділом УСБУ в області за фактом готування терористичного акту, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами за. ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 263 КК України.
Підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.