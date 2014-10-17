Порошенко сьогодні проведе ще одну зустріч з Путіним - ЗМІ

Порошенко сьогодні проведе ще одну зустріч з Путіним у так званому "нормандському форматі" - за участю президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це повідомляє РАР з посиланням на інформацію агентства AFP.

За даними джерел в оточені французького президента, зустріч відбудеться о 14.00 за київським часом.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку в Мілані у рамках саміту "Азія-Європа" відбулася зустріч Порошенка і Путіна за участю канцлера ФРН Ангели Меркель, прем'єр-міністра Італії Маттео Ренци, прем'єра Великої Британії Девіда Кемерона, президента Європейської ради Германа ван Ромпея, голови Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу.

Довідка УНІАН. Перша зустріч обраного президентом України у травні цього року Порошенка з Путіним відбулася в червні цього року у Нормандії, в ній теж взяли участь глави Франції та Німеччини. Цим було започатковано так званий "нормандський" формат переговорів для вирішення кризи на Донбасі, котрий досі пір не приніс бажаних результатів, незважаючи на кілька зустрічей глав МЗС цих держав.