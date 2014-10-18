Українські силовики відбили чергову атаку на донецький аеропорт (мапа АТО)

Упродовж доби незаконні збройні формування продовжували обстріли Донецького аеропорту та вчинили чергову невдалу спробу його штурму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

"Українські військові відбили чергову спробу штурму аеропорту Донецька. Наші позиції на цій ділянці двічі обстріляли з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї", - сказав Польовий, зазначивши, що з боку українських військових втрат не було.

Крім того, він додав, що активність незаконних збройних формувань на півдні Донбасу дещо знизилася. Основні дії бойовиків локалізовані навколо Донецька та поблизу Дебальцеве.

Разом з тим з установок «Град» були обстріляні позиції українських силовиків неподалік н.п. Тоненьке, Красногорівка, Новомихайлівка.

У Луганській області обстріли зафіксовані у районі н.п. Ольхове, Трьохізбенка, Сміле, Фрунзе.

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