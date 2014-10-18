ЗМІ: у Донецьку прогримів потужний вибух

Як повідомили Сегодня.uа місцеві жителі, в місті цілий день не змовкають вибухи. "По проспекту Ілліча проносяться машини швидкої допомоги, а десь з півгодини тому прогримів дуже потужний вибух - затрясся весь будинок. Такого ще ні разу не було!" - сказала місцева мешканка.

Читайте такожУ декількох районах Донецька чути артилерійські залпи і вибухи

Про потужний вибух повідомляють жителі Київського району. "Таке відчуття, що затряслася земля - вибухова хвиля була дуже сильна", повідомив один з місцевих жителів, додавши, що "в аеропорту триває бій - звідти чути потужні вибухи".

У той же час, жителі міста повідомляють про обстріл Кіровського району. Над містом видно величезний стовп диму.

Між тим, як пишуть у соцмережах жителі Донецька, орієнтовним місцем вибуху може бути казенний завод хімічних виробів, який займається виробництвом боєприпасів.