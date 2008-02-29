Яценюк вважає, що в Україні немає жодної справжньої партії

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає проти повернення України до мажоритарної системи і висловлюється за перехід до відкритих виборчих списків при збереженні пропорційної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні координаційної ради всеукраїнської спілки «Громадського парламенту жінок України», реагуючи на виступи представниць цієї організації.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, повернення до мажоритарної системи – «це не один, не два, а три кроки назад».

На думку спікера, потрібно йти шляхом створення справжніх партій, яких, він вважає, донині немає в державі.

«Ми повинні відверто говорити, що, крім КПРС, так нічого і немає, а вже й КПРС немає», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що суспільство має сформувати партії, побудовані на ідеології, а не на харизмі лідерів. Також партії, за словами А.ЯЦЕНЮКА, мають будуватись за принципом «знизу до верху, а не навпаки».

Крім того, він вважає оптимальним перехід до відкритих виборчих списків. «Списки повинні бути відкриті. І тут я з вами повністю погоджуюсь, пропорційна система незмінна, але при цьому списки повинні бути відкриті», - сказав він.

Особливо важливим, на думку голови ВР, є перехід до відкритих списків на місцевому рівні.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, згідно зі статистичними даними, близько 30% депутатів, обраних до місцевих рад, не мають жодного відношення до того регіону, в якому вони були обрані.

«Тобто прийти, вирішити питання – земельки трошки поділити, повирішувати свої справи і розійтися. Тому саме відкриті списки дадуть можливість на місцевому рівні змінити кардинально ситуацію», - сказав А.ЯЦЕНЮК.