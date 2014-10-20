Бжезинський передрік Росії незавидну долю злиденного сателіта Китаю

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив американський державний діяч, політолог і колишній радник з національної безпеки США Збігнєв Бжезинський. Його цитує ЛигаБизнесИнформ.

"Україна присвятила себе свободі в такій мірі, що будь-хто, хто захоче зазіхнути на її свободу, буде знати: він дуже серйозно ризикує. Але Україна повинна довести, що вона насправді вирішила бути частиною європейського світу. Якщо вона досягне успіху, єдиною перспективою Росії буде змиритися з цією реальністю і в підсумку самій стати частиною Європи. Якщо вона цього не зробить - перетворитися в розореного сателіта Китаю. Я не думаю, що це хороша перспектива для Росії ", - заявив він.

На думку Бжезинського, Росія може спробувати стати імперією, але "це буде провал".

"Імперія лише в тому сенсі буде успішною, якщо Росії вдасться підпорядкувати Україну. Але досягти цього дуже складно через те, як ви налаштовані, через те, що Захід досить чітко дає зрозуміти, що йому не все одно. Але не чекайте, що Захід буде боротися за вас - це головне, що ви повинні зрозуміти. у вас має бути бажання зробити все необхідне, щоб захистити свою свободу і тоді так чи інакше Захід підтримає вас і ситуація почне поліпшуватися. По-перше, у вас є підтримка світу, демократичних країн, і особливо США, які більш відверті і віддані цій справі. По-друге, все залежить від українців, особливо, нового покоління, які народилися громадянами України, а не Радянського Союзу", - вважає він.

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Колишній радник президента США підкреслив, що Захід повинен переконатися в тому, що Україна зможе впоратися з корупцією, дотриманням демократичних принципів і досягти успіхів в економічному розвитку.

"Це виклик, який ви повинні подолати. І добиваючись цього, ви удосконалите ваші здібності домовлятися у конструктивній і в кінцевому підсумку позитивній манері з Росією, якій доведеться пройти через той же процес, якщо вона хоче стати сучасним суспільством, а не загрузнути в відсталості і корупції, в чому залежачи від східного партнера, який стає тільки сильніше", - підкреслив Бжезинський.

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"Будучи оптимістом, я повинен говорити правду моїм українським друзям. Ви повинні викорінити корупцію, яка деморалізувала не лише вашу економіку, а й ваше повсякденне життя. І навіть деморалізувала ваші збройні сили. І зараз ви повинні змиритися з фактом, що в наступні 10 років ви повинні будете пожертвувати багатьом, щоб стати частиною Європи. Упевнений, ви будете дуже успішні в Європі", - додав він.