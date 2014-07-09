«Фанатичний шовінізм» Путіна загрожує самій Росії - Бжезінський

Таку думку він висловив у статті, опублікованій сьогодні в Washington Post.

За словами Бжезінського, у Путіна є три варіанти подальших дій у контексті ситуації в Україні.

«Очевидно, що правильним вибором було б знайти формулу співжиття, яка передбачає припинення застосування Росією сили проти України. Питання Криму залишиться поки невирішеним, але служитиме тривалим нагадуванням, що фанатичний шовінізм не є найкращим пунктом для вирішення складних питань. Власне тому дії Путіна загрожують не лише Заходу, але в кінцевому результаті самій Росії», - вважає він.

На думку Бжезінського, при найкращому розвитку подій Путін може погодитися на те, що Україна рухатиметься в напрямку членства у Євросоюзі в обмін на гарантії західних держав, що Україна не стане членом НАТО, в якому Росія бачить загрозу своїй безпеці. При цьому РФ має змиритися з тим, що Україна не стане частиною Євразійського союзу, і наматися використати наявний потенціал для розвитку економічної співпраці в умовах зони вільної торгівлі України з ЄС.

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Інші два варіанти, які експерт вважає можливими, - це подальша підтримка Росією бойовиків на сході України або пряма військова інтервенція.

На думку Бжезінського, реалізація цих варіантів викличе реакцію Заходу, який застосує подальші санкції. При цьому в другому випадку санкції будуть суворішими і призведуть до ізоляції Росії.

«Для Кремля наслідком реалізації третього варіанту стане не лише постійне вороже ставлення українського народу, але також економічна і політична ізоляція Росії, яка зіткнеться з усе більшим ризиком внутрішньої дестабілізації», - зауважив американський експерт.