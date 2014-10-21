Савченко звернулася до російського омбудсмена із проханням покращити фінансування місць позбавлення волі

Про це у Twitter заявив її адвокат Микола Полозов.

«Я, громадянка України, Савченко Надія Вікторівна, була викрадена з території України, незаконно перевезена на територію Росії та незаконно утримуюся в ФКУ СІЗО-6 УФСВП Росії у Москві. Перебуваючи два тижні у даному закладі і відпочиваючи, лежачи в нічний час на спальному місці на тонкому збитому матраці і подушці, через який тисне кожен прутик залізних нар, я відчула, що вийти із СІЗО-6 можу з діагнозами: міжхребцева грижа, міжреберна невралгія або вивих тазостегнового суглоба», - написала вона.

Савченко зазначає, що за професією вона - «льотчик і викрали мене і привезли в Росію абсолютно здоровою людиною. Кожна держава у навчання і здоров'я льотчика вкладає великі кошти. Україна вкладала кошти в моє здоров'я не для того, щоб його гробила Росія. Тому, дуже вас прошу, як чиновника і як захисника прав людини в Росії вибити гроші на фінансування забезпечення СІЗО-6 в уряду Російської Федерації. Адже гроші на фінансування українського Криму і на гуманітарну допомогу для сходу України у РФ є, думаю, що для своїх-то громадян, що сидять у російських в'язницях, теж знайдуть ».

Також адвокат зазначив, що захист ознайомили з рішеннями про нові експертизи у справі Савченко – її мобільного телефону та аркушів із записами.

Обращение Надежды Савченко к российскому уполномоченному по правам человека Э. Памфиловой pic.twitter.com/5WJqSW8XDq — Николай Полозов (@Moscow_advokat) October 21, 2014

Защиту ознакомили с двумя новыми постановлениями о назначении экспертиз по делу Савченко. Экспертизы ее сотового и неких листов с записями. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) October 21, 2014

Раніше Адвокати української льотчиці Надії Савченко Микола Полозов і Макс Фейгін повідомили про те, що їхній підзахисній в інституті Сербського перестали заважати спати, вимикають світло і не стежать за нею цілу ніч.

Надія Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Від середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

13 жовтня суд у Москві повинен був розглянути скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

Проте того дня Савченко замість суду була доставлена в Інститут імені Сербського для проходження стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту.

Засідання Басманного суду Москви у справі Савченко було відкладене на 11 листопада. За словами прес-секретаря суду Ганни Фадєєвої, "засідання відкладене на 11 листопада на 14.30 у зв'язку із відсутністю обвинуваченої Савченко, яка зараз перебуває на експертизі".

17 жовтня адвокат української льотчиці Надії Савченко Микола Полозов заявляв, що його підзахисну в інституті Сербського позбавляють сну, що розцінюється як тортури.