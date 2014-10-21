Савченко перестали позбавляти сну в інституті Сербського - адвокати

Адвокати української льотчиці Надії Савченко Микола Полозов і Макс Фейгін повідомили про те, що їх підзахисній в інституті Сербського перестали заважати спати, вимикають світло і не стежать за нею цілу ніч.

Про це вони повідомили у своїх мікроблогах у Twitter.

«Захисникам вдалося зустрітися з Надією Савченко в клініці Сербського. Є гарні новини. По-перше, нас пускають до Надії. По-друге, їй перестали заважати спати, вимикають світло і не стежать за нею цілу ніч», - написав Полозов.

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Також про це повідомив Фейгін: «Вийшов з психушки від Надії. У неї все гаразд. Почали вимикати світло, тепер вона спить. Ось що означає розголос».

Як повідомляв УНІАН, Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

13 жовтня суд у Москві повинен був розглянути скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

Проте того дня Савченко замість суду була доставлена в Інститут імені Сербського для проходження стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, незважаючи на скаргу захисту.

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Засідання Басманного суду Москви у справі Савченко було відкладено на 11 листопада. За словами прес-секретаря суду Ганни Фадєєвої, "засідання відкладено на 11 листопада на 14.30 у зв'язку з відсутністю обвинуваченої Савченко, яка зараз перебуває на експертизі".

17 жовтня адвокат української льотчиці Надії Савченко Микола Полозов заявляв, що його підзахисну в інституті Сербського позбавляють сну, що розцінюється як тортури.