Україна має виробити стратегію, яка поверне їй статус великої космічної держави - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на Дніпропетровському машинобудівному заводі під час зустрічі з працівниками підприємства заявив президент України Петро Порошенко.

“Для цього потрібна політична воля і підтримка всього світу”, - сказав він і наголосив, що сьогодні це основне питання, яке буде розглядатися під час наради на підприємстві.

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Порошенко зазначив, що КБ «Південне» та «Південмаш» опинилися у непростій ситуації - кооперація з Росією майже припинена, припинено всі поставки з Росії і «Південмаш» працює в надважких умовах. Водночас, за словами президента, «Південмаш» готовий запропонувати світу конкурентоспроможні проекти, зокрема йдеться про відновлення співпраці з Бразилією та проекти з Туреччиною і США.

За словами Порошенка, новій стратегії в космічній галузі допоможуть, зокрема поради Володимира Горбуліна, якого призначено радником президента.

Порошенко зауважив, що останні 5 років «Південмаш» не отримував державне замовлення на виробництво ракет, а також підприємство не отримувало коштів з державного бюджету на технічні розробки.