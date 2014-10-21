Порошенко отримав на підпис закон про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Як повідомляв УНІАН, парламент ухвалив відповідний закон 14 жовтня 232-ма голосами.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.

Читайте такожТурчинов підписав закон про прокуратуру Законом комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу.

Документом, зокрема:

• запроваджується національна оцінка ризиків системи фінансового моніторингу та удосконалення ризик-орієнтовного підходу;

• виокремлюються заходи щодо боротьби із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

• змінено підхід щодо визначення предикатних злочинів (включення податкових злочинів до предикатних);

• вдосконалено законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

• внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів з легалізації);

• запроваджено фінансовий моніторинг щодо національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій;

• встановлено поріг для міжнародних грошових переказів;

• знято порогові суми для здійснення фінансового моніторингу рієлторами та нотаріусами;

• виключено осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150 тис. грн, з числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операцій банківськими установами;

• поліпшено процедуру зупинення фінансових операцій тощо.

Законом також визнано таким, що втратив чинність, закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", та внесено зміни до інших кодифікованих та законодавчих актів, які витікають із нього та направлені на реалізацію його норм.