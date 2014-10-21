ДонОДА переносять в Краматорськ, Слов'янськ та Маріуполь

Донецька облдержадміністрація і її структурні підрозділи розташовуватимуться в містах Краматорську, Слов'янську та Маріуполі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписано губернатором регіону Олександром Кіхтенком. Так, підрозділи облдержадміністрації в Краматорську розмістяться в приміщенні міської ради за адресою: площа Леніна, 2. Читайте такожКіхтенко: ДонОДА розмістять у Краматорську, силові структури – в Маріуполі У Слов'янську обласні структури розташовуватимуться в місцевій мерії на площі Жовтневої Революції, 2. Адреса підрозділів у Маріуполі залишилася колишньою - проспект Нахімова, 86 - Приморська районна адміністрація.

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