ДонОДА переносять в Краматорськ, Слов'янськ та Маріуполь
18:04, 21 жовтня 2014Політика
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Донецька облдержадміністрація і її структурні підрозділи розташовуватимуться в містах Краматорську, Слов'янську та Маріуполі.
Олександр Кіхтенко / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписано губернатором регіону Олександром Кіхтенком.
Так, підрозділи облдержадміністрації в Краматорську розмістяться в приміщенні міської ради за адресою: площа Леніна, 2.
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У Слов'янську обласні структури розташовуватимуться в місцевій мерії на площі Жовтневої Революції, 2.
Адреса підрозділів у Маріуполі залишилася колишньою - проспект Нахімова, 86 - Приморська районна адміністрація.
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