Проголосувати зможуть 10 тисяч учасників АТО - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську під час зустрічі зі студентською молоддю повідомив президент України Петро Порошенко.

“Я зібрав керівників військових відомств і доручив їм зібрати заяви солдатів та внести їх до реєстру виборців. 10 тисяч українських військових були зареєстровані і зможуть проголосувати на виборах до Верховної Ради 26 жовтня”, - зазначив Порошенко.

Президент назвав “соромом та безвідповідальністю” поведінку депутатів на засіданні ВР, які відмовились проголосувати відповідний закон і там самим позбавили тисячі українських військових конституційного права участі у виборах.

Читайте такожПорошенко заявив, що зробить усе, аби воїни АТО мали право голосуватиЯк повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада не підтримала включення до порядку денного законопроектів 5157 та 5157-1, які врегульовують питання голосування учасників АТО на виборах до парламенту України 26 жовтня. Питання про включення до порядку денного набирало найбільше 183 голоси при необхідних 226.

Також Президент розповів студентам, чому раніше керівництву країни не вдалося провести реформи.

"Порошенко в Дніпропетровському університеті: реформ не було раніше, бо ті хто їх проводив не вірив, що застане їх за власного життя", - написав у Твіттер прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.