На Харківщині скоїли напад на кандидата в депутати

Як повідомив кореспондентові УНІАН довготривалий спостерігач Комітету виборців України по 176 виборчому округу Юрій Чумак, інцидент стався 19 жовтня близько 20.30 у приміщенні Чугуївського бюро судово-медичної експертизи, завідувачем якого є потерпілий.

За відомостями Чумака, невідомі особи заподіяли Косовському тілесні ушкодження: забиту рану голови та колото-різане поранення грудної клітини. Внаслідок ушкоджень Косовський знепритомнів на нетривалий час, після чого самостійно дістався приймального відділення Чугуївської Центральної районної лікарні, що розташоване неподалік.

Чумак зауважив, що постраждалий пройшов огляд хірурга, травматолога, рентгенологічне дослідження, йому в лікарні була проведена ревізія ранового каналу грудей, встановлено, що поранення грудної клітини є непроникаючим. Рана була ушита, і Косовський був відпущений додому для амбулаторного лікування.

Читайте такожМВС назвало 4 версії замаху на кандидата в депутати БорисенкаСпостерігач зазначив, що за даним фактом Чугуївський райвідділ 20 жовтня розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

За відомостями Чумака, Косовський не знає причин нападу, але наголошує, що ніщо не примусить його відмовитися від політичної діяльності.

У свою чергу начальник відділу зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області Наталія Захарова також підтвердила кореспонденту УНІАН, що за фактом нанесення тілесних ушкоджень кандидату в депутати вже відкрито кримінальне провадження.