КВУ: 45% мешканців Донеччини не голосуватимуть на виборах до Ради

Близько 1,5 млн мешканців Донеччини, що становить 45% виборців, не проголосують на виборах до парламенту 26 жовтня, а на Луганщині люди на прифронтових територіях бояться голосувати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації «Комітет виборців України», про це сьогодні заявив заступник голови Донецької обласної організації КВУ Олег Гришин на прес-конференції у Києві.

«З 21-го округа вибори точно відбудуться у 8 округах, у 4 – під питанням, у 9 – точно не відбудуться. З «плюсів» варто відмітити політичну конкуренцію на працюючих округах. Дивним моментом є те, що на території Донецька, який перебуває під контролем озброєних бойовиків, розміщена візуальна агітація «Опозиційного блоку», який бере участь у виборах до Верховної Ради України», - сказав експерт.

Читайте такожМоскаль просить ЦВК перенести вибори в 104 мажоритарному окрузі на час після закінчення АТО

За словами голови Луганського обласного відділення КВУ Олексія Свєтікова, вибори на Луганщині відбудуться у 5 округах (в одному – повністю, у 4-х – частково).

«Кампанія ведеться доволі «брудно» – на кожному окрузі по 40-45 кандидатів, більшість з яких технічні, тощо. Крім того, варто відзначити, що люди бояться голосувати, особливо на прифронтових територіях. Адже представники «ЛНР» чітко зазначають – вони проти проведення виборів», - повідомив Свєтіков.

Голова Миколаївського обласного відділення КВУ Олександр Ухмановський повідомив, що на території Миколаївської області найбільшою проблемою є тільки підкуп виборців.

«На кожному окрузі є 2-3 ресурсні кандидати від різних партій, які активно проводять непрямий підкуп виборців. Крім того, деяким місцевим кандидатам, в тому числі тим громадським активістам, які ще до виборів активно допомагали українським військовим, відмовляли у реєстрації», - підкреслив експерт.

Читайте такожЦВК проситиме СБУ та Міноборони забезпечити безпеку на виборчих дільницях

З позитивних моментів – адміністративний ресурс майже не застосовується, є конкурентні умови для кандидатів. Спроби підкупу виборців є менш масштабними, ніж під час парламентських виборів 2012 р, додав експерт.

Своєю чергою аналітик Громадянської мережі "ОПОРА" Олександр Клюжев вважає, що не всі переселенці зможуть проголосувати на виборах.

«На цих виборах по всій Україні змінило місце голосування через роботу, навчання тощо приблизно 190 тисяч громадян, що на 20 тисяч більше, ніж на президентських виборах. Проте це не означає, що вимушені переселенці були достатньо проінформовані про таку можливість», – сказав Клюжев.

За його словами, вибори формально йдуть всюди, адже навіть на округах, які знаходяться під контролем озброєних бойовиків, від партій призначені кандидати-мажоритарники.

«У передвиборній риториці кандидатів на Донеччині негативом є відтворення риторики розподілу регіонів. Відкрито до сепаратизму ніхто не закликає, проте, наприклад, деякі кандидати використовують кольори прапору РФ у своїй агітації», - зазначив аналітик.