Військова прокуратура заявила про нестачу десятків мільйонів набоїв

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

Як зазначили у прес-службі, за дорученням генерального прокурора Віталія Яреми, Головною військовою прокуратурою було проведено перевірку додержання вимог Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» в частині організації обліку та збереження боєприпасів.

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«Встановлено, що внаслідок недбалого ставлення колишніх високопосадовців Міністерства оборони України з 2000 року по теперішній час у ДП «Спеціалізований морський порт «Октябрськ» (Миколаївська область) без належного обліку, охорони та режиму зберігалося 50 мільйонів набоїв калібру 7,62, які за договором комісії з державною компанією «Укрспецекспорт» призначалися для реалізації в одну із африканських країн, однак у зв’язку з накладенням ембарго на експорт реалізовані не були.

У подальшому службові особи Міністерства оборони України не вжили необхідних заходів щодо повернення цього державного майна власнику, а всі обліково-звітні документи, що могли свідчити про приналежність боєприпасів до оборонного відомства, були знищені, а самі набої зняті з обліку. Проведеною під час перевірки інвентаризацією вказаних засобів ураження зафіксовано наявність лише половини з їх первинної кількості. Будь-які дані про місцезнаходження решти набоїв відсутні», - повідомили у прес-службі.

Тим самим, зазначили у прес-службі, державі спричинені збитки на суму близько 16 млн грн.

Крім того, як зазначили у відомстві, на відкритих майданчиках цього ж морського порту було виявлено ще понад 14 тисяч необлікованих ящиків набоїв різного калібру, які надійшли з військових частин Міністерства оборони України у 1992 році, не були реалізовані та за 22 роки зберігання у непристосованих умовах виявилися суттєво пошкодженими.

За вказаним фактом Головною військовою прокуратурою 21 жовтня розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу слідчого управління Головної військової прокуратури.