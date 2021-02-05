Україна і Литва домовились посилювати співпрацю для протидії гібридній агресії Росії.
Як повідомляє прес-служба МЗС, 4 лютого відбулися переговори заступників міністрів закордонних справ України та Литви Василя Боднара та Мантаса Адомєнаса.
Зокрема, сторони обговорили кроки щодо розвитку політичного діалогу України та Литви у 2021 році, підготовку та змістовне наповнення чергового засідання Ради президентів двох країн та міжнародної конференції з питань реформ в Україні.
Також Україна та Литва домовилися посилити взаємодію у сфері протидії гібридній агресії Росії.
Адомєнас висловив підтримку української сторони в боротьбі з загрозами російської дезінформації та підтвердив готовність офіційного Вільнюса налагодити обмін досвідом у цій сфері.
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Також на виконання домовленостей міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі у рамках засідання Люблінського трикутника 29 січня співрозмовники домовилися провести окрему зустріч національних координаторів трьох країн з метою узгодження плану спільних заходів у 2021 році.
Заступники міністрів приділили окрему увагу розвитку міжурядового діалогу в двосторонньому та багатосторонньому форматах, підготовці візитів цього року глави уряду України до Литви та міністра закордонних справ Литви до України.
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