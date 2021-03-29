Аксьонов набирає 65,4% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

На проміжних виборах до Верховної Ради в 50-му окрузі на Донеччині переміг міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.

Про це свідчать дані на сайті ЦВК за підсумками обробки 100% протоколів.

Аксьонов, який представляє партію "Порядок", набирає 65,4% голосів - це майже 20 тисяч виборців. Другу сходинку посів представник "Партії Шарія" Валентин Рибін, у трійці - Юлія Кузьменко від "Євросолідарності".

Андрій Аксьонов: що про нього відомо

За даними донецького журналіста й представника України в мінській ТКГ Дениса Казанського, Аксьонов є одним з організаторів так званого "референдуму" в 2014 році й має російське громадянство. За даними Казанського, Аксьонова затримували в 2018 році й оголошували в розшук, проте за справою, не пов'язаною з сепаратизмом. "Суд продовжується до сих пір. І за цей час Аксьонов встиг вдруге стати мером Добропілля, а тепер - обрався до Верховної Ради", - повідомляв напередодні журналіст.

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Автор: Юрій Годован