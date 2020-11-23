Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан розповів, що, на його думку, було основною причиною його звільнення.
Читайте також"Зробіть крок назад": Богдан в інтерв'ю Собчак закликав Путіна забратися з Донбасу (відео)Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Запис їхньої бесіди опублікований на її YouTube-каналі.
За його словами, головною причиною стала втрата «взаємної довіри» з президентом Володимиром Зеленським:
«У певній точці Володимир Олександрович прийняв рішення, що він йде певним шляхом. Нам було не по дорозі».
На уточнююче запитання Собчак, чим же шлях Зеленського відрізнявся від його шляху, Богдан сказав: «Напевно, я намагався завжди прогнозувати, чим закінчиться той чи інший крок. Я намагався вимкнути емоції та бути більш прагматичним. Володимир Олександрович, на мій погляд, більш емоційний, ніж прагматичний. Я не бачу планування ешелону своїх дій».
Богдан також додав, що його відходу з команди Зеленського багато хто хотів:
«У цієї дії було багато бенефіціарів. Я не приховую, мені теж некомфортно було там працювати. Для мене звільнення якоюсь мірою стало визволенням. Ти йдеш на Держслужбу з якоюсь метою. Комусь цікава влада заради влади, хтось йде заробити грошей, хтось йде заробити славу. Для мене це була можливість побудувати щось нове, класне, зробити казку бувальщиною. Але коли я зрозумів, що цього вже не виходить, мене не чують, я не можу достукатися».
Андрій Богдан: робота в команді Зеленського та звільнення
- В ході президентської кампанії 2019 року Богдан був радником кандидата Володимира Зеленського з юридичних питань.
- Після перемоги Зеленського, 21 травня 2019 року, Богдан був призначений головою Адміністрації президента України. Пізніше він очолив Офіс президента України, створений замість АП.
- 11 лютого 2020 року Богдан був знятий з посади. Після відставки публічно піддавав критиці політику президента Зеленського.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram