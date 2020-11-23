Андрій Богдан розповів про причини звільнення з ОП / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан розповів, що, на його думку, було основною причиною його звільнення.

Читайте також"Зробіть крок назад": Богдан в інтерв'ю Собчак закликав Путіна забратися з Донбасу (відео)Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Запис їхньої бесіди опублікований на її YouTube-каналі.

За його словами, головною причиною стала втрата «взаємної довіри» з президентом Володимиром Зеленським:

«У певній точці Володимир Олександрович прийняв рішення, що він йде певним шляхом. Нам було не по дорозі».

На уточнююче запитання Собчак, чим же шлях Зеленського відрізнявся від його шляху, Богдан сказав: «Напевно, я намагався завжди прогнозувати, чим закінчиться той чи інший крок. Я намагався вимкнути емоції та бути більш прагматичним. Володимир Олександрович, на мій погляд, більш емоційний, ніж прагматичний. Я не бачу планування ешелону своїх дій».

Богдан також додав, що його відходу з команди Зеленського багато хто хотів:

«У цієї дії було багато бенефіціарів. Я не приховую, мені теж некомфортно було там працювати. Для мене звільнення якоюсь мірою стало визволенням. Ти йдеш на Держслужбу з якоюсь метою. Комусь цікава влада заради влади, хтось йде заробити грошей, хтось йде заробити славу. Для мене це була можливість побудувати щось нове, класне, зробити казку бувальщиною. Але коли я зрозумів, що цього вже не виходить, мене не чують, я не можу достукатися».

Андрій Богдан: робота в команді Зеленського та звільнення

  • В ході президентської кампанії 2019 року Богдан був радником кандидата Володимира Зеленського з юридичних питань.
  • Після перемоги Зеленського, 21 травня 2019 року, Богдан був призначений головою Адміністрації президента України. Пізніше він очолив Офіс президента України, створений замість АП.
  • 11 лютого 2020 року Богдан був знятий з посади. Після відставки публічно піддавав критиці політику президента Зеленського.

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Автор: Катерина Шварц