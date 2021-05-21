Суд залишив без задоволення апеляційні скарги як сторони захисту, так і сторони обвинувачення.

Апеляційний суд залишив народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду.

Таким чином, суд залишив без задоволення апеляційні скарги як сторони захисту, так і сторони обвинувачення, а також відмовив 26-м нардепам у взятті Медведчука на поруки.

Справа Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях. «Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, - ми охоче це зробимо», - зазначив він.

18 травня Офіс генпрокурора та адвокати оскаржили цілодобовий домашній арешт Медведчука. Прокурори наполягали на застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн, адвокати Медведчука вимагали пом'якшення запобіжного заходу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи