Кума Путіна Віктора Медведчука і його соратника Тараса Козака підозрюють у державній зраді.

Віктор Медведчук причетний до підготовки проекту під назвою «Промінь», що мав послужити цілям Росії в її гібридній війні проти України.

Про це на брифінгу повідомив голова СБУ Іван Баканов.

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«На перший погляд йдеться про створення організації, котра буде тісно опікуватися українцями, що їдуть працювати та навчатися за кордон, до РФ. Налагоджувати співпрацю і обмін людськими ресурсами між нашими країнами.

Але справжня мета – це створення інфраструктури впливу на користь РФ через трудових мігрантів, які їдуть з України до Росії. А вже через механізм цього проекту «Промінь» збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширюючи через них пропаганду РФ», - пояснив Баканов.

На думку слідства, мова йде про антиукраїнську діяльність.

СБУ показало попередні документи щодо концепції проекту. Рукописні правки на них, як стверджується, виконані рукою Віктора Медведчука.

Нагадаємо, кума Путіна Віктора Медведчука і його соратника Тараса Козака підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

СБУ влаштувало обшуки у помешканнях Медведчука та офісі ОПЗЖ. Однак під час проведення обшуків у столичному будинку Медведчука не було. Тепер правоохоронці встановлюють його місцеперебування, щоби вручити клопотання про тримання під вартою.

Санкції проти Медведчука і Ко

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - за життя" Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne". Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб зокрема й до Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції накладено на все майно і активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Медведчук оскаржив у Верховному суді указ про запроваджені проти нього санкції.

Справа проти Медведчука: що відомо

Раніше у ДБР повідомили, що справа проти кума Путіна та депутата Ради Віктора Медведчука, відкрита ще у 2019 році, досі в процесі досудового розслідування. Мова про державну зраду і посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

«У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань. У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося. Кримінальне провадження не закривалося», – інформують у ДБР.

У лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила провадження за зверненням тоді депутата Андрія Тетерука проти співголови ОПЗЖ Віктора Медведчука за статтями про сепаратизм і державну зраду.

29 січня 2019 року Віктор Медведчук на партійному з’їзді оголосив про необхідність утворення так званого «автономного регіону Донбас» з власним парламентом та урядом. Громадськість сприйняла ідею кума Путіна негативно.

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Автор: Дмитро Захаров