Голова фракції "Слуги народу" попросив, щоб це був останній випадок, коли "Укрзалізниця" без прохання влаштовує для нардепів спеціальні умови.

Очільник парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся з проханням до акціонерного товариства "Укрзалізниця" через те, що під час поїздки з Києва до Трускавця "слугам народу" створювали спеціальні умови, зокрема, пересадили журналістів в інший вагон потяга.

Нардеп на своїй сторінці у Facebook попросив, щоб це був останній випадок, коли для членів "СН" влаштовують спеціальні умови, про які вони не просили.

Арахамія стверджував, що "слуги народу" не просили нікого пересаджувати, застеляти постіль та вимивати вагони.

Читайте такожЖурналісти не змогли виїхати з Трускавця у вагоні "УЗ" разом зі "слугами народу" – ЗМІ"…Ми так само, як і ви, проти показухи і проти того, щоб пасажирів ділити на людей і депутатів… від себе прошу "Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia", щоб це був останній випадок, коли для нас влаштовують якісь спеціальні умови, про які ми не просимо", – написав політик.

За словами народного обранця, "слуги народу" їздять потягами, й знають у якому стані знаходяться вагони.

Нагадаємо, 1-2 жовтня у Трускавці в готелі "Rixos Prykarpattya" було виїзне засідання фракції "Слуга народу". На захід, зокрема, приїхав президент Володимир Зеленський.

До виїзного засідання фракції – 30 вересня, начальник потяга з Києва до Трускавця попросив журналістів пересісти в інший вагон, оскільки було організовано групове перевезення.

Пізніше з'явилася інформація, що у готелях Трускавця, в яких мали жити "слуги народу", раптово не стало вільних місць.

Автор: Екатерина Присяжнюк