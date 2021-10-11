Нардеп Давид Арахамія також прокоментував те, що в усіх його шести дітей імена починаються на літеру "Д", так само як і в нього.

Народний депутат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає появи ще однієї, сьомої дитини у своїй родині.

Про це він розповів у інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

За словами Арахамії, він зі своєю дружиною наразі роздумують, чи вагітніти їй ще раз, або ж піти іншим шляхом і всиновити чи вдочерити дитину.

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"Думаємо з дружиною, чесно кажучи, чи вже ще раз їй вагітніти, чи ми можливо когось всиновимо чи вдочеримо. Є така думка, але поки що рішення не прийнято, але в дуже активному процесі", - розповів Арахамія.

Нардеп також прокоментував те, що в усіх його шести дітей імена починаються на літеру "Д", так само як і в нього.

"Спочатку все починалося на "Да", а потім вже імена закінчилися і я скотився назад і тільки на "Д". Старший Давід, середній Даніель, Дана, Дарік, Демі і Деніс", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, Давид Арахамія разом із дружиною Вікторією виховують шістьох дітей. У 2019 році на виборах до Верховної Ради він пройшов за списком "Слуги народу" під №4. Згодом був обраний головою фракції "СН". Українське громадянство отримав у 2015 році.

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Автор: Олександр Топчій