Голова фракції "Слуга народу" підготував діджей-сет для учасників "Великої фракції".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, яку музику зіграє для своєї фракції в Трускавці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання про анонсований раніше діджей-сет Арахамії для учасників їх "великої фракції" і що він підготував для нього, Арахамія сказав:

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"Я грав у Скадовську для "Зе!Кемпа", депутатів там практично не було. Я лінивий, я нічого не готував додатково, взяв свій плей-лист і буду просто... Все одно послідовність зведення - все це індивідуально, він не повториться. Але плюс-мінус композиції будуть одні й ті самі"... Але враховуючи, що людей багато немолодих вже, то потрібно розбавити яким-небудь диско з 80-х. Маю на увазі закордонні виконавці, наприклад Boney M., у реміксах, звичайно".

Як повідомляв УНІАН, виїзне засідання фракції "Слуга народу" проходить 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів, на зустрічі, серед іншого, буде вирішуватися питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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Автор: Таня Поляковська