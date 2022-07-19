Давид Арахамія також анонсував багато кадрових змін у Службі безпеки України, а також в інших правоохоронних органах.

Ірина Венедіктова обійматиме одну з дипломатичних посад.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми провели з Іриною Венедіктовою зустріч, все пройшло нормально. Вона не була проти своєї відставки. Можна сказати, вона пішла з посади добровільно, за згодою сторін. Можу сказати, що за декілька днів або за тиждень ми чекаємо її призначення на нову дипломатичну посаду", - повідомив Арахамія.

Він зазначив, що кандидатуру нового генпрокурора парламент визначить на новому засіданні, і це буде приблизно за тиждень.

Арахамія також анонсував багато кадрових змін у Службі безпеки України, а також в інших правоохоронних органах.

"Мова йде не про вищих посадовців, але багато внутрішніх змін чекає на відповідні служби", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 липня, Верховна Рада надала згоду на звільнення президентом Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Венедіктова була призначена генеральним прокурором 17 березня 2020 року. До призначення вона була т.в.о. керівника ДБР, перед цим - народним депутатом від "Слуги народу".