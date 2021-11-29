За словами голови фракції, Шмигаль і Ткаченко знайшли точки порозуміння.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики не буде.

Про це Арахамія сказав на брифінгу.

Він назвав "емоційним кроком" те що, Ткаченко написав заяву про відставку.

Арахамія додав, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Ткаченко "поспілкувалися і знайшли точки порозуміння".

Читайте такожБутусов відреагував на слова Арестовича, який допустив його вбивство"Ця історія залишилась тільки в медіапросторі", - додав голова фракції.

Водночас Ткаченко в коментарі УНІАН повідомив, що його рішення щодо відставки залишається актуальним.

"Я так само очікував на реєстрацію моєї заяви Верховною Радою. Буду відвертим, фракція абсолютно не підтримала моє рішення про відставку, що в подальшому переросло у довготривалі обговорення з профільним комітетом, керівниками партії та фракції, колегами. Паралельно – розмови зі спікером, прем’єром, Президентом. Вони попросили залишитись. Натомість я запропонував своє бачення розвитку екосистеми культури та інформполітики. Обговорення триває", - розповів він.

Ткаченко заявив про відставку

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада міністр культури та інформаційної політики Ткаченко заявив, що написав заяву про відставку.

Арахамія висловив сумнів, що Ткаченка буде звільнено. Також його відставку не підтримували у Комітеті ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Довідка УНІАН. Ткаченко був призначений міністром культури та інформаційної політики України 4 червня 2020 року.

Автор: Надя Пришляк