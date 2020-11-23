Лідер фракції вже вийшов на роботу.

В голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії третій тест на COVID-19 є негативним.

Про це повідомила в коментарі УНІАН прес-секретар фракції Юлія Палійчук.

За її словами, Арахамія "вже вийшов на роботу".

Підозра на коронавірус у Арахамії

20 листопада два попередні тести на COVID-19 у лідера фракції "СН" дали різні результати - позитивний і негативний. Арахамія пішов на самоізоляції і чекав на результат ще одного - третього тесту.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав негативний результат тесту на коронавірус і приступив до роботи у звичайному режимі.Також Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак отримав негативний тест на COVID-19.

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Автор: Надя Пришляк