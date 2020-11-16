Апеляційний суд відправив клопотання слідчого про арешт Януковича на новий розгляд.

Київський апеляційний суд скасував заочний арешт колишнього президента Віктора Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства «майданівців» 18-20 лютого 2014 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято колегією суддів Апеляційного суду столиці за результатами розгляду клопотання адвокатів Януковича про перегляд рішення Печерського райсуду від 12 травня поточного року, яким екс-президента заочно взято під варту.

«Ухвалу Печерського районного суду від 12 травня 2020 року, якою задоволено клопотання щодо застосування стосовно Януковича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування строком до 10 липня 2020 року з правом внесення застави, - скасувати», - сказано в ухвалі апеляційного суду.

Також суд призначив новий розгляд в суді першої інстанції клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Арешт Януковича - що відомо

12 травня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань та вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року у Києві та інших містах України.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

Крім того, 4 травня 2020 року Печерський райсуд Києва обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою як підозрюваному у кримінальному провадженні від 7 листопада 2017 року за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України).

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Автор: Дмитро Хилюк