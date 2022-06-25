Олексій Арестович не виключає варіанту вступу Білорусі у війну, але назвав його дуже малоймовірним.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко робитиме все можливе, щоб до останнього ухилятися від війни проти України.

Про це в інтерв'ю російському адвокату й правозахиснику Марку Фейгіну заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, якщо Білорусь вступить у війну, відбудеться серйозна ескалація конфлікту і розширення його географії, а Литва і Польща не зможуть залишитися осторонь.

"Доля Білорусі як держави повисає на волосині в цьому випадку з однієї простої причини: вони вступають у війну на боці завідомо переможеного противника. Дряхлого, здохлого, такого, що стерся об Попасну і Сєвєродонецьк", - сказав Арестович.

За його словами, Мінськ ухилятиметься до останнього. Якщо Білорусь не вступила у війну на початку повномасштабного вторгнення РФ, коли ситуація для агресора здавалося буде кращою, то не вступить і зараз, оскільки від Путіна уже відвернувся майже весь світ.

Арестович вважає, що навіть якщо глава Кремля Володимир Путін поставить Лукашенкові ультиматум – або вступ Білорусі у війну, або його фізичне знищення, білоруського диктатора буде досить складно прибрати, оскільки йому нібито дуже вірні його спецслужби.

"Його ліквідація послабить Білорусь, там почнеться все, що завгодно, але тільки не зростання боєздатності... Лукашенко це знає й тому має запас для петляння. Я думаю, що він пропетляє і не підуть", - додав Арестович.

Він уточнив, що не виключає варіанту вступу Білорусі у війну, але назвав його дуже малоймовірним.

Як повідомляв УНІАН, раніше Інститут ведення війни заявив, що малоймовірно, що диктатор Олександр Лукашенко вступить у війну проти України від імені РФ.

Тим часом, у Головному управління розвідки попередили, що Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. У ГУР зазначили, що для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення вже прибули диверсійні групи.

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