Він також розповів про три поточні варіанти по обміну утримуваними особами.

Спікер Української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович прокоментував можливість залучення Німеччини та Франції до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Відповідаючи на запитання щодо того, наскільки можливе входження представників Німеччини та Фракції до СЦКК, Арестович зауважив, що розглядається два варіанти.

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"По-перше, треба сказати, що є відповідна ініціатива однієї з цих сторін. Вони неформально запропонували, поки неофіційно, що вони готові створити групу, яка увійде або в СММ ОБСЄ, або в СЦКК. Це питання розглядається. Ми з цією пропозицією на ТКГ виступали, але російська сторона, на жаль, категорична відкинула це все", - сказав він.

Крім того, говорячи про плани щодо обміну утримуваними особами, Арестович розповів, що українська сторона запропонувала три варіанти.

"Три варіанти ми запропонували: 13, 24 і 60 осіб. Ну, майже 60: 59-58. Також це відкинуто. І головний аргумент російської сторони полягає в тому, що вони жадають від нас процесуальної очистки. По-перше, це не юридичний термін. По-друге, вони хочуть, щоб президент помилував їх без засудження українським судом. Це забороняє українське законодавство", - пояснив він і додав, що "310 осіб зараз утримуємо, яких можемо обміняти".

Раніше, як писав УНІАН, в українській ТКГ повідомили, що Російська Федерація на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відкинула пропозиції відновити режим припинення вогню та залучити представників Франції і Німеччини до роботи Спільного центру контролю та координації.

Ситуація на Донбасі: що варто знати

Автор: Таня Поляковська