Олексій Арестович вважає, що Москва вдарить з кількох сторін.

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович зробив новий прогноз про "напад Росії на Україну". Атака може статися на Різдво.

Про це Арестович заявив в ефірі телеканалу ICTV.

Він закликав українців не вірити в те, що Росія нападе після Нового року. За його словами, "росіяни нас свідомо дезінформують, посуваючи терміни готовності на два-чотири місяці", а насправді вони готують напад на католицьке Різдво, 25 грудня.

"Я думаю, що реальні терміни - це католицьке Різдво, коли Захід буде на канікулах, а зібратися та приймати рішення буде дуже складно", - заявив Арестович.

Читайте такожПутін зробив ще один крок до інтеграції " ЛНР " та " ДНР " до складу Росії: з'явилася реакція УкраїниПри цьому він зазначив, що Москва вдарить з декількох сторін.

"Удар, швидше за все, буде сходиться на Дніпрі. З Криму - на Енергодар, а з півночі - на Черкаси й на Дніпро", - вважає спікер української делегації ТКГ.

Він уточнив, що таким чином Кремль спробує створити політичну кризу в Києві, повалити Володимира Зеленського з поста президента та створити свій "маріонетковий" уряд.

Як раніше повідомляв УНІАН, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що за міграційною кризою на білорусько-польському кордоні стоїть Росія. Кремль переслідує кілька цілей, серед яких - відвернути увагу від агресії проти України.

Автор: Анастасія Горбачова