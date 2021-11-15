Арестович переконаний, що ЄС та НАТО, занурившись у всі ці проблеми, приділятимуть менше уваги питанню російської агресії та допомоги Україні у боротьбі з нею.

За міграційною кризою на білорусько-польському кордоні стоїть Росія. Кремль переслідує кілька цілей, серед яких – відвертання увагу від агресії проти України.

Таку думку в ефірі телеканалу "Дом" висловив речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Він переконаний, що загострення ситуації на кордоні з Євросоюзом приховує у собі чимало.

"За цією кризою стоїть більше, ніж ми могли б подумати, чого ми могли б побоюватися. На мою думку, це перша свідома операція Росії", – переконаний Арестович.

На думку Арестовича, насамперед Кремль намагається остаточно втягнути Лукашенка до російської орбіти. Мовляв, йому і так притаманні різкі рішення – особливо на тлі того, що коїться на кордоні. Враховуючи те, що на білоруського диктатора тисне Росія, його стосунки з Євросоюзом та НАТО все більше погіршуються.

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"У нього практично не залишається шансів, він робить необережні речі", – зазначив речник української делегації.

Крім цього, Росія прагне спровокувати політичну кризу в Євросоюзі та НАТО, а розпочати намагається з Польщі. Кремль сподівається, що до цього призведуть розбіжності у подальшій політиці щодо мігрантів, пояснив речник української делегації у ТКГ. Він наголосив, що саме білоруські силовики посилають нелегалів штурмувати кордон.

"Це підтверджено спецслужбами НАТО, і в Польщі це знають. Завозять біженців централізовано, із російською допомогою", – додав Арестович.

Арестович переконаний, що ЄС та НАТО, занурившись у всі ці проблеми, приділятимуть менше уваги питанню російської агресії та допомоги Україні у боротьбі з нею. Ба більше, він вважає, що це – лише початок міграційної кризи. Мовляв, далі ситуація лише погіршуватиметься.

"Судячи із заяви Лукашенка про зброю та боєприпаси з Донбасу, вони планують довести справу до стрілянини, скоріш за все", – припустив речник делегації.

За його словами, план Росії полягає ще й у тому, аби "створити відсічений фланг щодо НАТО". Мовляв, у такому випадку Альянс не буде заважати згодом чинити військовий тиск на Україну.

"Але з військової точки зору – щойно перший мігрант почав ламати паркан на кордоні з Білоруссю, операція почалася. І головною метою є Україна", – підсумував Арестович.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Росії та України і навіть готовий реагувати на зміни обставин.

Раніше, як писав УНІАН, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що режим Лукашенка експлуатує мігрантів, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною.

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО ухвалила рішення про посилення охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада в МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис.військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії і поліцейських.

Автор: Вікторія Гордієнко