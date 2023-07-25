Заява датована сьогоднішнім числом.

До Верховної Ради надійшла заява від нардепа партії "Слуга народу" Юрія Арістова, який потрапив у скандал з відпочинком на Мальдівах, про складання ним депутатських повноважень.

Як повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, документ розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Заява датована сьогоднішнім числом.

"Відповідно до пункту 1 частини другої Статті 81 Конституції України та пункту 1 статті 4 Закону України "Про статус народного депутата України" повідомляю про складання повноважень народного депутата України", - сказано у заяві.

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Як повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук, питання щодо позбавлення Арістова депутатських повноважень буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради.

Скандал з нардепом Арістовим - деталі

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Аристов, який відповідає за нацбезпеку, "засвітився" на Мальдівах. Журналісти "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела повідомляють, що Арістів був помічений у середині липня у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives. Готель розташований на приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах. Вартість проживання на двох за одну ніч там варіює від 100 тисяч грн. Журналісти видання зателефонували до цього готелю, і працівники курорту підтвердили, що нардеп справді був там, але вже виселився.

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював питання негайного припинення членства у фракції нардепа.Також Арахамія анонсував розслідування і повідомив, що запросить усі документи на відрядження, щоб перевірити всю інформацію.

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