Дмитро Кулеба закликав світ до п'яти негайних кроків у зв'язку з агресією РФ / фото getty images
Україна заявила, що світ має негайно діяти у зв’язку з атакою Росії на українську територію, оскільки вирішується його майбутнє.
Потрібно здійснити п’ять першочергових дій, написав у Twitter очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, зокрема, РФ необхідно відключити від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів – SWIFT.
До яких кроків Кулеба закликав світ у зв’язку з агресією РФ:
- Негайні руйнівні санкції проти Росії, відключення від SWIFT;
- Повна ізоляція РФ в усіх форматах;
- Надання зброї та обладнання Україні;
- Фінансова допомога;
- Гуманітарна допомога.