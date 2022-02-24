Світ має негайно діяти, зазначив очільник МЗС України.

Україна заявила, що світ має негайно діяти у зв’язку з атакою Росії на українську територію, оскільки вирішується його майбутнє.

Потрібно здійснити п’ять першочергових дій, написав у Twitter очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, зокрема, РФ необхідно відключити від міжнародної міжбанківської системи передавання інформації та здійснення платежів – SWIFT.

До яких кроків Кулеба закликав світ у зв’язку з агресією РФ: