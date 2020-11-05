Аудиторські перевірки відбулися і в інших містах обласного значення, але там такі самі дії міськрад чомусь порушеннями не вважають, зазначили журналісти.

Державна аудиторська служба України виявила у діяльності Черкаської міськради порушення на сотні мільйонів гривень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Зокрема, аудитори закидають органу місцевого самоврядування фінансування закладів освіти та медицини, які мерія Черкас нібито фінансувати не повинна.

У міськраді пояснюють: якби не виділили кошти з міського бюджету, постраждали б люди. У мерії певні — звинувачення аудиторів безпідставні.

До 2016-го року фінансували професійно-технічні училища з обласного бюджету, а з 2016-го за навчання студентів зобов'язали платити місто. Міськрада знайшла кошти, діти продовжили навчання.

А вже влітку 2020 року аудиторська служба визнала фінансування професійно-технічних закладів із міського бюджету порушенням й нарахувала збитків майже на 166 мільйонів гривень.

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Порушення знайшли й у сфері охорони здоров'я: міськраді закидають те, що протягом останніх років деякі лікарні, які повинні фінансуватися з обласного бюджету, фінансувало місто. Зокрема, за міські кошти надавали першу допомогу та лікували хворих, у тому числі на COVID-19, зі всієї області. Тільки по Черкаській міській інфекційній лікарні аудитори нарахували збитків унаслідок цього на понад 23 мільйони гривень.

Аудиторські перевірки відбулися і в інших містах обласного значення, але там такі самі дії міськрад чомусь порушеннями не вважають, зазначили журналісти.

Очільник Черкас Анатолій Бондаренко відповів на закиди аудиторської служби: "На мою думку, коли справа стоїть у здоров'ї громадян, ми повинні діяти одностайно... Коли потрібно було карати міського голову, знаходили шпаринку у законі й говорили, що ми витрачали нецільове використання коштів".

Журналісти направили запит до Держаудитслужби з проханням прокоментувати її дії, наразі відповіді ще немає.

Конфлікт Зеленського з Бондаренком: що відомо

20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що міський голова Черкас Анатолій Бондаренко з рішенням про пом’якшення карантинних обмежень повівся некоректно. "Я навіть не можу говорити про мера Черкас, я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали, це — право народу... Я думаю, що він себе поводив некоректно», - сказав Зеленський.

У відповідь Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності проти президента і просив стягнути з нього 1 грн компенсації за моральну шкоду.

1 жовтня Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову мера Черкас Анатолія Бондаренка до президента України Володимира Зеленського про захист честі, гідності й ділової репутації.

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Автор: УНІАН