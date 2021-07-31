Арсен Аваков після відставки з посади міністра внутрішніх справ поїхав на відпочинок до Італії. Однак продовжує активно стежити за подіями в Україні.
Зокрема, екс-глава МВС не оминув увагою події з Миколою Чаусом - екс-суддю 30 липня знайшли в одному з сіл Вінниччини.
Проте, Аваков повідомив, що його більше ані трохи не турбує справа Миколи Чауса.
"Чаус? Не чув," – зазначив колишній міністр.
На фото Авакова також можна побачити пляшку недешевого вина Luce della Vite 2012 року. Зазначимо, пляшка цього вина коштує близько 6,5 тисяч гривень.
Затримання Чауса: що відомо
30 липня низка ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному із сіл на Вінниччині після дзвінка одного з місцевих мешканців.
Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особистість та повідомив, що був викрадений невідомими.
За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса" у поліції й "вивезли в невідомому напрямку".
Після цього у Національному антикорупційному бюро повідомили, що правоохоронці, які затримали Чауса, на зв'язок із детективами не виходили.
У НАБУ закликали передати підозрюваного, якого розшукують детективи, уповноваженим представникам бюро.
Як повідомив УНІАН речник СБУ Артем Дехтяренко, наразі у відомстві "готують офіційну позицію" з цього приводу.
Справа проти Чауса
9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.
6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.
6 жовтня Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.
28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.
5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.
17 травня у Telegram-каналі з’явилося відео, на якому екс-суддя Чаус заявив про намір повернутися в Україну і спростував інформацію про його викрадення.
Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском.