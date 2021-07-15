Рішення про відставку було "абсолютно спокійним, виваженим, воно досить давно готувалося", заявив заступник міністра.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що Арсен Аваков пішов у відставку на прохання президента Володимира Зеленського.

Таку заяву од зробив в ефірі каналу "Україна 24".

При цьому він додав, що рішення про відставку було "абсолютно спокійним, виваженим, воно досить давно готувалося".

Відставка Авакова: що відомо

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади голови МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року.

Сьогодні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

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Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Голосування за призначення Монастирського очікується в п'ятницю, 16 липня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

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Автор: Дмитро Захаров