Диктатор вкотре заявив, що грузинське керівництво неодноразово ставило питання про скасування віз і відновлення авіаперевезень, і він вирішив зробити "цей крок назустріч".

Масові протести в Грузії у відповідь на прямі авіарейси і введений безвіз з Росією викликали повне здивування у президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", диктатор заявив, що чекав від грузинського народу на слова подяки, а реакція грузин стала для нього повною несподіванкою.

"Я завжди намагаюся розподіляти все позитивне, що у нас відбувається між своїми колегами, але в цьому випадку, дійсно, це було моє рішення і моя пропозиція навіть", - сказав Путін, зазначивши при цьому, що рішення було пов'язане з цілою низкою обставин.

Відео дня

"Сезон відпусток, хотілося підтримати і людей, які прагнуть вибудувати нормальні відносини з Росією в самій Грузії, ну, і наш бізнес... для мене була повною несподіванкою реакція, яка за цим послідувала. Я думав, що всі скажуть:"Дякую, добре". Ні, там піднялася абсолютно якась незрозуміла буча з цього питання. Дуже дивно, чесно кажучи, несподівано. Я, коли дивлюся з боку, думаю, зовсім спятили, що там у них відбувається, незрозуміло", – заявив президент країни-агресора.

Диктатор вкотре зазначив, що грузинське керівництво неодноразово ставило питання про скасування віз і відновлення авіаперевезень, і він вирішив зробити "цей крок назустріч".

Скандальне сполучення з агресором

15 травня 2023 року дозвіл на відновлення польотів отримали російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways. Візовий режим для громадян Грузії був скасовано російською стороною.

19 травня 2023 року в країні приземлився перший прямий авіарейс з РФ до Грузії за останні 4 роки.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот місцевій авіакомпанії Georgian Airways, яка 20 травня виконала рейс з Тбілісі до Москви. Зурабішвілі заявила, що авіакомпанію цікавить лише збагачення. За її словами, для досягнення своїх цілей Georgian Airways хоче "скористатися новою реальністю, яка неприйнятна для дуже великої частини нашого населення".

Georgian Airways оголосила президента Грузії персоною нон грата.

25 травня 2023 року скандальна авіакомпанія Грузії заявила про те, що запускає для росіян транзитні рейси до Європи.

27 травня 2023 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про те, що влада Грузії не вели ніяких переговорів з Росією про відновлення прямого авіасполучення.

Вас також можуть зацікавити новини: