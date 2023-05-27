Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року.

Влада Грузії не вела жодних переговорів з Росією щодо відновлення прямого авіасполучення з агресором.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, зазначивши при цьому, що переговорів не було, попри те, що про них просили грузинський бізнес та діаспора, повідомляє Новини-Грузія.

"У нас не було ніяких переговорів, офіційний уряд та наш уряд не вели ніяких переговорів. Про це просили представники нашої дуже великої діаспори, про це просив грузинський бізнес, я знаю, що про це просили й інші групи", — сказав Гарібашвілі.

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Коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна стосовно того, що грузинське керівництво неодноразово ставило питання про скасування віз і про відновлення авіаперевезень, він зазначив: "У мене таке відчуття, що він (Путін - ред), ймовірно, мав на увазі уряд президента Саакашвілі... якщо хто і просив про відновлення авіасполучення, про відновлення торгівлі, так це Саакашвілі і його уряд".

Авіасполучення між Грузією і Росією

Зміна влади в Грузії відбулася 11 років тому, у 2012 році. Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Його зняли 15 травня 2023 року. Дозвіл на відновлення польотів отримали російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways. Візовий режим для громадян Грузії був скасовано російською стороною.

Перший рейс з Росії викликав масові протести в Грузії. Президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот місцевої авіакомпанії Georgian Airways.

12 травня 2023 року Georgian Airways оголосила президента Грузії персоною нон грата.

25 травня 2023 року скандальна авіакомпанія Грузії заявила про те, що запускає для росіян транзитні рейси до Європи.

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