Глава ради директорів вимагає від Зурабішвілі вибачень.

Скандал навколо авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси до Росії, продовжує розгоратися. Адміністрація оголосила президента Грузії Саломе Зурабішвілі персоною нон грата на своїх рейсах.

"Ми не пустимо її на борт", – цитує главу ради директорів Georgian Airways Тамаза Даіашвілі портал "Новини-Грузія".

Представник авіакомпанії вимагає, щоб Зурабішвілі вибачилася перед компанією і народом Грузії за свій заклик бойкотувати Georgian Airways після запуску прямих рейсів до Москви.

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Даіашвілі заявив, що авіакомпанії належать заслуги грузинських льотчиків, які 30 років тому евакуювали жителів палаючого Сухумі. Крім того, він згадав про французьке минуле нинішнього президента Грузії, заявивши, що вона "гуляла по Парижу".

"Нехай ця дама розповість про своїх предків, які разом з казною Грузії розграбували церкви-монастирі і національні музеї і втекли, залишивши грузинський народ голодним", - несподівано завершив свою промову представники авіакомпанії.

Запуск авіарейсів з Грузії в Росію - що відомо

У травні 2023 року президент Росії Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. У зв'язку з цим вперше з 2019 року запустили прямі авіарейси з РФ до Грузії. При цьому дозволи на польоти отримали ряд російських авіакомпаній, а також грузинська Georgian Airways.

Перший рейс з Росії викликав масові протести в Грузії. Правоохоронці затримали частину учасників мітингів, але на бік протестувальників встала і президент Грузії Саломе зурабішвілі. Вона оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways.

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