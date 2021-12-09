Американський президент підкреслює, що вступ залежить від України і від членів НАТО.

Президент США Джо Байден наголошує, що рішення щодо вступу України до НАТО має ухвалювати лише український народ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Говорячи про перемовини президента України Володимира Зеленського та Байдена, Єрмак зазначив, що Байден, зокрема, розповів Зеленському про його "саміт з президентом Росії Путіним".

"Як про це вже говорили і очільники Адміністрації під час їхніх виступів після розмови з Путіним, президент Байден дуже відверто сказав Путіну і попередив про всі наслідки, якщо в Кремлі буде прийняте рішення щодо ескалації навколо українських кордонів і аж до вторгнення на територію України. Сполучені Штати і президент Байден про це сказав дуже чітко: разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій в разі, якщо таке трапиться", - сказав Єрмак.

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Крім того, додав він, останніми днями було багато розмов про "нібито якісь умови щодо НАТО, щодо членства в НАТО, щодо курсу на членство в НАТО України".

"Президент Байден дуже чітко сказав, що рішення щодо вступу до НАТО - це тільки рішення українського народу, це суверенна незалежна держава. І він це питання навіть не готовий був обговорювати. І це залежить від України і від членів НАТО", - зазначив керівник ОП.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Джо Байденом.

Автор: Таня Поляковська