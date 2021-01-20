Президент України висловив упевненість в тому, що відносини між країнами покращаться

Президент України Володимир Зеленський запросив 46-го президента США Джо Байдена в Києві і висловив упевненість в тому, що відносини між країнами покращаться.

Про це він написав у Twitter.

Читайте такожГолос Байдена: найяскравіші заяви новообраного президента США про Україну"Спостерігаючи за інавгурацією нового президента США в новому офісі на вулиці Банковій, буду радий вітати Джо Байдена в добре відомому йому Києві. Я впевнений, що наші відносини покращаться", - написав Зеленський.

Інавгурація Байдена

У середу, 20 січня, 46-й президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вступив на посаду.

Байден склав присягу президента під час церемонії інавгурації у Вашингтоні.

Від України церемонію інавгурації Байдена відвідав посол України в Сполучених Штатах Америки Володимир Єльченко.

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Автор: УНІАН