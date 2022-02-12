Президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії.

"В інформпросторі надто багато інформації про вторгнення РФ в Україну, ми нікого не боїмося, без паніки, все під контролем", - наголосив глава держави.

"Ми беремо до уваги всю цю інформацію, ми вдячні за цю інформацію, але ми маємо чітко аналізувати будь-яку інформацію, оцінювати ризики", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, у січні Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів їхніх сімей з посольства у Києві. Зазначалося, що таке рішення було прийнято через загрозу воєнних дій Росії.

10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони мають негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує погрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який момент, у тому числі під час зимових Олімпійських ігор. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує "скорочувати чисельність" співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно.

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і лідерами держав-членів Альянсу, а також керівництвом Євросоюзу. Як повідомляє The Guardian із посиланням на дипломатичні джерела, Байден сказав іншим лідерам НАТО та ЄС, що США вважають, що Володимир Путін вирішив здійснити вторгнення в Україну, яке може статися в найближчі кілька днів.

Також 11 лютого низка країн закликали своїх громадян залишити територію України. Серед них - Латвія, Південна Корея, Норвегія, Велика Британія, Данія, Чорногорія, Нідерланди, Естонія.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів. Він також закликав громадян США залишити Україну протягом 48 годин і попередив американців, що якщо вони залишаться в Україні, то наразяться на ризик, що потім не буде жодної можливості для виїзду і не буде жодної перспективи, що США будуть здійснювати евакуацію за допомогою військових.

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